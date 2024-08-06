Окупанти підняли російський прапор у Нью-Йорку під Торецьком: ЗСУ можуть втратити селище – DeepState

Підняття окупантом російського прапора у селищі Нью-Йорк: Фото: соцмережі

У мережі з'явилися кадри підняття російського прапора над навчальним корпусом спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №38 у північно-західній частині селища Нью-Йорк у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Як зазначили аналітики, дані кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки в населеному пункті та його втрату у найближчій перспективі.

Нагадаємо, що українські бійці зачистили від окупантів вулиці та будинки у селищі Північне під Торецьком.