В Крыму загорелся склад БК российских войск: из-за пожара и детонации перекрывали движение на железной дороге

Вечером 6 августа возник пожар на складе боеприпасов на месте временной дислокации 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ в районе сел Ленинское и Звездное Красногвардейского района в оккупированном Крыму. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на истоники в экстренных службах аннексированного полуострова.

Из-за пожара пришлось перекрыть движение на железной дороге от станции «Джанкой» до станции «Симферополь» – около 100 километров пути.

Горевшие боеприпасы детонировали, их фрагменты падали рядом с жилыми домами в селах Звездное, Ленинское и Андреевка. О пострадавших неизвестно. Оккупационные власти ситуацию не комментировали, точные причины пожара неизвестны.

Напомним, что 3 августа украинские беспилотники ударили по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае РФ, в результате чего там возник пожар.