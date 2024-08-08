У Криму загорівся склад БК російських військ: через пожежу та детонацію перекривали рух на залізниці

Увечері 6 серпня виникла пожежа на складі боєприпасів на місці тимчасової дислокації 104-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ у районі сіл Ленінське та Звіздне Червоногвардійського району в окупованому Криму. Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах анексованого півострова.

Через пожежу довелося перекрити рух залізницею від станції «Джанкой» до станції «Сімферополь» – близько 100 кілометрів колії.

Боєприпаси, що горіли, детонували, їх фрагменти падали поряд з житловими будинками в селах Звіздне, Ленінське та Андріївка. Про постраждалих невідомо. Окупаційна влада ситуацію не коментувала, точні причини пожежі невідомі.

Нагадаємо, що 3 серпня українські безпілотники вдарили по Ільському НПЗ у Краснодарському краї РФ, внаслідок чого там виникла пожежа.