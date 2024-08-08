Утром Константиновку обстреляла армия РФ, сообщают о попадании в многоэтажку

Утром 8 августа российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. В правобережной части города прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Очевидцы сообщают, что один из ударов пришелся в многоэтажный дом.

Информации о пострадавших в результате обстрела на этот час нет.

Напомним, около 9 часов утра в пятницу, 2 августа, армия РФ обстреляла из ствольной артиллерии город Константиновку Донецкой области. Обошлось без пострадавших. Был повреждён фасад многоэтажки.