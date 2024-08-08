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Вранці Костянтинівку обстріляла армія РФ, повідомляють про влучання у багатоповерхівку

08 серпня 2024, 09:45

Вранці Костянтинівку обстріляла армія РФ, повідомляють про влучання у багатоповерхівку

Вранці 8 серпня російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині. У правобережній частині міста пролунало кілька вибухів. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Очевидці повідомляють, що один із ударів був у багатоповерховий будинок.

Інформації про постраждалих внаслідок обстрілу на цю годину немає.

Нагадаємо, близько 9 години ранку в п'ятницю, 2 серпня, армія РФ обстріляла зі ствольної артилерії місто Костянтинівку Донецької області. Обійшлося без постраждалих. Було пошкоджено фасад багатоповерхівки.

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