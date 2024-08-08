Войска РФ за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины: два человека погибли, еще четыре – ранены

За 7 августа россияне убили двух жителей Донецкой области – в селе Михайловка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Еще четыре человека в области за сутки получили ранения: один – в городе Новогродовка, один – в селе Орловка, один – в селе Плещеевка и один – в селе Проминь.

Напомним, что 6 августа армия РФ обстреляла города Торецк и Украинск и село Марково в Донецкой области, в результате чего ранения получили три женщины.