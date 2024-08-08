Війська РФ за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: дві людини загинули, ще чотири – поранені

За 7 серпня росіяни вбили двох мешканців Донецької області – у селі Михайлівка. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще чотири людини в області за добу отримали поранення: одна – у місті Новогродівка, одна – у селі Орлівка, одна – у селі Плещіївка та одна – у селі Промінь.

Нагадаємо, що 6 серпня армія РФ обстріляла міста Торецьк та Українськ і село Маркове на в Донецькій області, внаслідок чого поранення отримали три жінки.