Війська РФ за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: дві людини загинули, ще чотири – поранені

За 7 серпня росіяни вбили двох мешканців Донецької області – у селі Михайлівка. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Ще чотири людини в області за добу отримали поранення: одна – у місті Новогродівка, одна – у селі Орлівка, одна – у селі Плещіївка та одна – у селі Промінь.
Нагадаємо, що 6 серпня армія РФ обстріляла міста Торецьк та Українськ і село Маркове на в Донецькій області, внаслідок чого поранення отримали три жінки.
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