Два человека погибли в Константиновке после утреннего обстрела армии РФ

На месте российского удара в Константиновке, где сегодня погибли два человека. Фото: ОВА

В результате утреннего обстрела города Константиновка российскими военными погибли два человека. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Россияне обстреляли город сегодня утром – попали в частный сектор. По предварительной информации, использовали артиллерию», — говорится в сообщении.

На месте удара работает полиция.

Напомним, утром в правобережной части Константиновки прогремели взрывы. Сообщалось о попадании в многоэтажный дом.