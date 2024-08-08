Двоє людей загинули у Костянтинівці після ранкового обстрілу армії РФ

Внаслідок ранкового обстрілу міста Костянтинівка російськими військовими загинули двоє людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці — влучили у приватний сектор. За попередньою інформацією, використали артилерію», — йдеться у повідомленні.
На місці удару працює поліція.
Нагадаємо, вранці у правобережній частині Костянтинівки пролунали вибухи. Повідомлялося про влучення у багатоповерховий будинок.
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