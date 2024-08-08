Константиновка попала под российский обстрел второй раз за день

Российские войска повторно обстреляли Константиновку 8 августа. Фото: Типичная Константиновка

Сегодня около полудня российские войска снова обстреляли город Константиновку Донецкой области. Удар снова пришелся в район жилого сектора. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

На этот раз удар был нанесен по левобережной части города.

В настоящее время нет какой-либо информации о пострадавших.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 8 августа, войска РФ обстреляли жилой район Константиновки. В результате обстрела 60-летний мужчина погиб на месте, второй пострадавший позже скончался от серьезных ранений.