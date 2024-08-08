Костянтинівка потрапила під російський обстріл вдруге за день

Російські війська повторно обстріляли Костянтинівку 8 серпня. Фото: Типова Костянтинівка

Сьогодні близько полудня російські війська знову обстріляли місто Костянтинівку на Донеччині. Удар знову припав у район житлового сектора. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Цього разу удару було завдано по лівобережній частині міста.

Наразі немає жодної інформації про постраждалих.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці, 8 серпня, війська РФ обстріляли житловий район Костянтинівки. Внаслідок обстрілу 60-річний чоловік загинув на місці, другий постраждалий пізніше помер від серйозних поранень.