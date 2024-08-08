Костянтинівка потрапила під російський обстріл вдруге за день

Сьогодні близько полудня російські війська знову обстріляли місто Костянтинівку на Донеччині. Удар знову припав у район житлового сектора. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Цього разу удару було завдано по лівобережній частині міста.
Наразі немає жодної інформації про постраждалих.
Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці, 8 серпня, війська РФ обстріляли житловий район Костянтинівки. Внаслідок обстрілу 60-річний чоловік загинув на місці, другий постраждалий пізніше помер від серйозних поранень.
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