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ВСУ за сутки прорвали укрепления в Курской области стоимостью свыше 15 млрд рублей

08 августа 2024, 16:55

ВСУ за сутки прорвали укрепления в Курской области стоимостью свыше 15 млрд рублей

Россия потратила на оборонительные укрепление в Курской области более 15 млрд рублей. ВСУ прорвали их за сутки. Карта: Агентство. Новости Россия потратила на оборонительные укрепление в Курской области более 15 млрд рублей. ВСУ прорвали их за сутки. Карта: Агентство. Новости

Вооруженные силы Украины во время рейда в Курскую область сумели прорвать две линии фортификационных сооружений, которые российские власти построили за 2,5 года войны, потратив 15 млрд рублей. На это украинским военным потребовалось около суток, пишет издание «Агентство. Новости».

Издание отмечает, что о строительстве двух усиленных линий обороны в Курской области впервые сообщил 23 октября 2022 года на тот момент губернатор Роман Старовойт (сейчас министр транспорта России). К тому моменту, по его словам, уже были готовы две линии, а к 5 ноября он обещал закончить третью. В строительстве принимали участие Минобороны и региональное погранупрвление ФСБ.

В январе 2023-го Старовойт осмотрел, как ведется работа по возведению фортификационных сооружений в Суджанском районе. После поездки он написал, что «строители работают на совесть».

«Сейчас риск вооруженного вторжения на территорию Курской области со стороны Украины не высок. Однако мы постоянно занимаемся укреплением обороноспособности региона», — тогда сообщил он. 

В декабре 2023-го Старовойт заявил, что уже построено несколько линий обороны у границ региона, на что решением президента выделено «значительное финансирование»: «Работа не прекращается. Ставятся новые задачи».

Как пишет издание, официально стоимость работ не сообщалась. Однако работающее в Курске издание «Московский комсомолец Черноземье» («МК Черноземье») со ссылкой на источники писало, что 30 ноября 2022 года Управление капстроительства Курской области заключило три контракта на строительство укрепсооружений с «Корпорацией развития Курской области» на общую сумму в 12 млрд рублей. По данным газеты, учрежденная властями региона компания в качестве субподрядчиков привлекла почти 40 фирм, в том числе «близкие и родные» курскому губернатору Старовойту и главе правительства Александру Смирнову (ныне врио губернатора). Среди них издание перечислило компании «ИнтерГазОил», «СК «Инфраструктурные проекты»», «ТГ Курск», «Энерго Рессурс» и «Терра». В настоящее время материал на сайте «МК Черноземье» отсутствует, но доступен в веб-архиве. 

Редакция «МК Черноземье» обещала обратиться в СК РФ, Генпрокуратуру и к главе «ЧВК Вагнера» Евгению Пригожину. Известна лишь реакция ныне покойного Евгения Пригожина на это обращение. Отвечая на вопрос журналистов в мае 2023 года, он заявил, что в Курской области со строительством укреплений «происходит отсутствие управления и распил государственных денег».

«МК Черноземье» и издание «Верстка» писали, что 21 марта 2023 года курские власти заключили еще два контракта на строительство фортификационных сооружений с «Корпорацией развития Курской области» на общую сумму 3,2 млрд рублей. Работы нужно было завершить за 3,5 месяца — к 5 июля того же года. По данным «Верстки», один из субподрядчиков корпорации — «КТК Сервис» — не платил зарплату рабочим, в итоге в отношении него началась процедура банкротства и было возбуждено уголовное дело по факту хищений (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывания денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1). 

OSINT-аналитик Брэди Африк, который по спутниковым снимкам составил карту российских фортификационных сооружений, отметил в Кореневском и Суджанском районах Курской области две линии обороны — вдоль самой границы и в 5-10 км от нее. Судя по карте Африка, вторая линия проходила перед Суджой и за 15 км от поселка Коренево, куда, по данным украинских и российских источников, уже зашли ВСУ. То есть украинцам понадобилось около суток, чтобы преодолеть две линии фортификационных сооружений, построенных Россией за время войны. 

«Агентство. Новости» отмечает что одной из причин быстрого прорыва укреплений могла стать нехватка личного состава. Украинский Центр национального сопротивления еще в сентябре 2023 года показал снимки с воздуха курских укреплений и сообщил, что практически все опорные пункты в регионе стоят без личного состава и техники. Личный состав оттуда был передислоцирован в Запорожскую и Донецкую области, уточнял центр.

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