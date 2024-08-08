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ЗСУ за добу прорвали укріплення у Курській області вартістю понад 15 млрд рублів

08 серпня 2024, 16:55

ЗСУ за добу прорвали укріплення у Курській області вартістю понад 15 млрд рублів

Росія витратила на оборонні укріплення у Курській області понад 15 млрд рублів. ЗСУ прорвали їх за добу. Карта: Агентство. Новини Росія витратила на оборонні укріплення у Курській області понад 15 млрд рублів. ЗСУ прорвали їх за добу. Карта: Агентство. Новини

Збройні сили України під час рейду до Курської області зуміли прорвати дві лінії фортифікаційних споруд, які російська влада збудувала за 2,5 роки війни, витративши 15 млрд рублів. На це українським військовим знадобилося близько доби, пише видання «Агентство. Новини».

Про будівництво двох посилених ліній оборони в Курській області вперше повідомив 23 жовтня 2022 року на той момент губернатор Роман Старовойт (зараз міністр транспорту Росії). На той момент, за його словами, вже були готові дві лінії, а до 5 листопада він обіцяв закінчити третю. У будівництві брали участь Міноборони та регіональне прикордонне управління ФСБ.

У січні 2023-го Старовойт оглянув, як ведеться робота щодо будівництва фортифікаційних споруд у Суджанському районі. Після поїздки він написав, що будівельники працюють на совість.

«Наразі ризик збройного вторгнення на територію Курської області з боку України не є високим. Однак ми постійно займаємося зміцненням обороноздатності регіону», — повідомив він.

У грудні 2023-го Старовойт заявив, що вже збудовано кілька ліній оборони біля меж регіону, на що рішенням президента виділено «значне фінансування»: «Робота не припиняється. Ставляються нові завдання».

Як пише видання, офіційно вартість робіт не повідомлялася. Проте видання «Московський комсомолець Чорнозем'я» («МК Чорнозем'я»), що працює в Курську, з посиланням на джерела писало, що 30 листопада 2022 року Управління капбудівництва Курської області уклало три контракти на будівництво укріплень з «Корпорацією розвитку Курської області» на загальну суму в 12 млрд. карбованців. За даними газети, заснована владою регіону компанія як субпідрядники залучила майже 40 фірм, у тому числі «близькі та рідні» курскому губернатору Старовойту та главі уряду Олександру Смирнову (нині вріо губернатора). Серед них видання перерахувало компанії «ІнтерГазОіл», «СК «Інфраструктурні проекти»», «ТГ Курськ», «Енерго Ресурс» та «Терра». В даний час матеріал на сайті «МК Чорнозем'я» відсутній, але доступний у веб-архіві.

Редакція «МК Чорнозем'я» обіцяла звернутися до СК РФ, Генпрокуратури та до голови «ЧВК Вагнера» Євгена Пригожина. Відома лише реакція нині покійного Євгена Пригожина на це звернення. Відповідаючи на запитання журналістів у травні 2023 року, він заявив, що у Курській області з будівництвом укріплень «відбувається відсутність управління та розпилення державних грошей».

«МК Чорнозем'я» та видання «Верстка» писали, що 21 березня 2023 року курська влада уклала ще два контракти на будівництво фортифікаційних споруд з «Корпорацією розвитку Курської області» на загальну суму 3,2 млрд рублів. Роботи потрібно було завершити за 3,5 місяці – до 5 липня того ж року. За даними «Верстки», один із субпідрядників корпорації — «КТК Сервіс» — не платив зарплату робітникам, у результаті щодо нього розпочалася процедура банкрутства і була порушена кримінальна справа за фактом розкрадань та відмивання грошей.

OSINT-аналітик Бреді Африк, який за супутниковими знімками склав карту російських фортифікаційних споруд, зазначив у Коренівському та Суджанському районах Курської області дві лінії оборони – вздовж самого кордону та за 5-10 км від нього. Судячи з карти Африка, друга лінія проходила перед Суджею та за 15 км від селища Кореневе, куди, за даними українських та російських джерел, уже зайшли ЗСУ. Тобто українцям знадобилося близько доби, щоби подолати дві лінії фортифікаційних споруд, збудованих Росією за час війни.

«Агентство. Новини» зазначає, що однією з причин швидкого прориву укріплень могла стати нестача особового складу. Український Центр національного спротиву ще у вересні 2023 року показав знімки з повітря курских укріплень та повідомив, що практично всі опорні пункти в регіоні стоять без особового складу та техніки. Особовий склад звідти було передислоковано до Запорізької та Донецької області, уточнював центр.

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