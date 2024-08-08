Пограничники уничтожили технику и живую силу РФ на Волчанском направлении

Военнослужащие атаковали оккупантов на Волчанском направлении. Фото: скриншот

На Харьковщине украинские пограничники нанесли удары по российским оккупантам и военной технике. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



«Пограничники на Волчанском направлении с БПЛА ударили по транспортным средствам и другой технике оккупантов, по взводно-опорному пункту и антенному комплексу», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что несколько захватчиков ликвидировано, относительно остальных — данные уточняются.



Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украину 8 августа уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 на Ореховском направлении (Запорожская область).