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Прикордонники знищили техніку та живу силу РФ на Вовчанському напрямі

08 серпня 2024, 17:53

Прикордонники знищили техніку та живу силу РФ на Вовчанському напрямі

Військовослужбовці атакували окупантів на Вовчанському напрямі. Фото: скріншот Військовослужбовці атакували окупантів на Вовчанському напрямі. Фото: скріншот

На Харківщині українські прикордонники завдали ударів по російським окупантам та військовій техніці. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

«Прикордонники на Вовчанському напрямку з БПЛА вдарили по транспортних засобах та іншій техніці окупантів, по взводно-опорному пункту та антеному комплексу», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що кілька загарбників були ліквідовані, щодо решти — дані уточнюються.

Раніше ми писали, що Збройні сили в Україну 8 серпня знищили зенітно-ракетний комплекс Бук-М3 на Оріхівському напрямку (Запорізька область).

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