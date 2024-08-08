Прикордонники знищили техніку та живу силу РФ на Вовчанському напрямі

Військовослужбовці атакували окупантів на Вовчанському напрямі. Фото: скріншот

На Харківщині українські прикордонники завдали ударів по російським окупантам та військовій техніці. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«Прикордонники на Вовчанському напрямку з БПЛА вдарили по транспортних засобах та іншій техніці окупантів, по взводно-опорному пункту та антеному комплексу», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що кілька загарбників були ліквідовані, щодо решти — дані уточнюються.



Раніше ми писали, що Збройні сили в Україну 8 серпня знищили зенітно-ракетний комплекс Бук-М3 на Оріхівському напрямку (Запорізька область).