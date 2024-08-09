На военном аэродроме в Липецкой области РФ возник пожар после атаки беспилотника, объявлена эвакуация

После атаки дрона возник сильный пожар на военном аэродроме в Липецкой области России. Фото: ASTRA

В Липецкой области РФ вспыхнул масштабный пожар на военном аэродроме в результате атаки беспилотника. Об этом сообщают российские телеграм-каналы в пятницу, 9 августа.

По словам местных жителей, горит и детонирует склад боеприпасов. В МЧС РФ подтвердили факт пожара на аэродроме. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации и приступили к эвакуации жителей четырех населенных пунктов, расположенных вблизи аэродрома.

По заявлению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, в зону эвакуации попадают более 400 домов. Он также добавил, что в результате атаки БпЛА на Липецк пострадали девять человек.

Отмечается, что развернуты пункты временного пребывания, в эвакуированные села прибыли автобусы. На месте происшествия работают экстренные службы и местные власти.

«Часть жителей решила не покидать дома и спрятаться в подвалах. В эвакуируемых населенных пунктах выставляются посты для охраны домов и имущества жителей. На подъездных дорогах размещены посты автоинспекции, движение транспорта ограничено», — добавил глава региона.

Первоначально Артамонов сообщил о якобы массированной атаке беспилотников на область.

Позже он заявил, что в результате атаки произошли взрывы на взрывоопасных объектах, а также пострадала энергетическая инфраструктура.

«Взрывы произошли на взрывоопасных объектах, находящихся вдали от жилых домов», — написал он.

Между тем, в сети появилось видео атаки на город Липецк.

Позже местный губернатор заявил, что произошла «детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских построек», и на месте работают экстренные службы.

Российские медиа указали на пожар на военном аэродроме в Липецкой области после серии взрывов в результате атаки беспилотников.

Позже Артамонов заявил, что в Липецком округе был введен режим чрезвычайной ситуации и эвакуированы жители четырех населенных пунктов.