На військовому аеродромі в Липецькій області РФ виникла пожежа після атаки безпілотника, оголошено евакуацію

Після атаки дрона виникла сильна пожежа на військовому аеродромі в Липецькій області Росії. Фото: ASTRA

У Липецькій області РФ спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі внаслідок атаки безпілотника. Про це повідомляють російські телеграм-канали у п'ятницю, 9 серпня.



За словами місцевих жителів, горить та детонує склад боєприпасів. У МНС РФ підтвердили факт пожежі на аеродромі. Влада оголосила режим надзвичайної ситуації і розпочала евакуацію мешканців чотирьох населених пунктів, розташованих поблизу аеродрому.

За заявою губернатора Липецької області Ігоря Артамонова, до зони евакуації потрапляють понад 400 будинків. Він також додав, що внаслідок атаки БПЛА на Липецьк постраждали дев'ять людей.

Зазначається, що розгорнуто пункти тимчасового перебування, до евакуйованих сіл прибули автобуси. На місці події працюють екстрені служби та місцева влада.

«Частина жителів вирішила не залишати будинки і сховатися у підвалах. В населених пунктах, що евакуюються, виставляються пости для охорони будинків та майна мешканців. На під'їзних дорогах розміщено пости автоінспекції, рух транспорту обмежений», — додав глава регіону.

Спочатку Артамонов повідомив про нібито масовану атаку безпілотників на область.

Пізніше він заявив, що внаслідок атаки сталися вибухи на вибухонебезпечних об'єктах, а також постраждала енергетична інфраструктура.

«Вибухи сталися на вибухонебезпечних об'єктах, що знаходяться далеко від житлових будинків», — написав він.

Тим часом у мережі з'явилося відео атаки на місто Липецьк.

Пізніше місцевий губернатор заявив, що відбулася «детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель», і на місці працюють екстрені служби.

Російські медіа вказали на пожежу на військовому аеродромі у Липецькій області після серії вибухів внаслідок атаки безпілотників.

Пізніше Артамонов заявив, що в Липецькому окрузі було введено режим надзвичайної ситуації та евакуйовано мешканців чотирьох населених пунктів.