Константиновка: 12 человек погибли и более 40 пострадали в результате российского удара по «Экомаркету»

Обстановка на месте российского удара по «Экомаркету» в Константиновке, а где возник сильный пожар. Фото: ОВА

(Обновлено 17:05). Количество погибших в результате удара по супермаркету «Экомаркет» в Константиновке возросло до 12 человек, 44 ранены, сообщает МВД.



По информации Донецкой областной военной администрации, войска РФ нанесли авиаудар ракетой Х-38.



По предварительным подсчетам, кроме «Экомаркета» повреждены 4 частных дома, 9 магазинов, автомойка, отделение «Новой почты», торговые павильоны и 12 автомобилей.

«На месте работают полиция, спасатели, медики и все ответственные службы. Окончательные последствия обстрела устанавливаем», — написал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в своем телеграм-канале.

«Новости Донбасса» уточнили у местных жителей: супермаркет «Экомаркет» в Константиновке, который атаковали войска РФ, был действующим. Также в этом здании находилось отделение «Новой почты».

Напомним, 8 августа, примерно в 11:00, российские военные ударили по магазину «Экомаркет» в Константиновке Донецкой области. На месте обстрела возник сильный пожар.