Костянтинівка: 12 людей загинули і більше 40 постраждали внаслідок російського удару по «Екомаркету»

Обстановка на місці російського удару по «Екомаркету» у Костянтинівці, де виникла сильна пожежа. Фото: ОВА

(Оновлено 17:05). Кількість загиблих внаслідок удару по супермаркету «Екомаркет» у Костянтинівці зросла до 12 людей, 44 поранено, повідомляє МВС.



За інформацією Донецької обласної військової адміністрації, війська РФ завдали авіаудару ракетою Х-38.



За попередніми підрахунками, крім «Екомаркету» пошкоджено 4 приватні будинки, 9 магазинів, автомийку, відділення «Нової пошти», торгові павільйони та 12 автомобілів.

«На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо», — написав Філашкін у своєму телеграм-каналі.

«Новини Донбасу» уточнили у місцевих жителів: супермаркет «Екомаркет» у Костянтинівці, який атакували війська РФ, був діючим. Також у цій будівлі знаходилося відділення «Нової пошти».

Нагадаємо, 8 серпня, приблизно об 11:00, російські військові вдарили по магазину «Екомаркет» у Костянтинівці Донецької області. На місці обстрілу виникла сильна пожежа.