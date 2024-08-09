На Донетчины более 135 населенных пунктов остаются без света

По состоянию на утро 9 августа в Донецкой области в 137 населенных пунктов отсутствует электроэнергия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«На утро остаются без напряжения 137 населенных пунктов — всего 81,1 тыс. абонентов», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в результате российских обстрелов за 8 августа обесточены 3,9 тыс. абонентов в 5 населенных пунктах. Энергетики запитали 2,6 тыс. абонентов в 4 населенных пунктах.



Ранее журналист «Новостей Донбасса» опубликовал статью, в которой рассказывается более подробно по поводу ситуации с электроэнергией.