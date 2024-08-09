На Донеччині понад 135 населених пунктів залишаються без світла

Станом на ранок 9 серпня у Донецькій області у 137 населених пунктах відсутня електроенергія. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«На ранок залишаються без напруги 137 населених пунктів — всього 81,1 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що внаслідок російських обстрілів за 8 серпня знеструмлено 3,9 тис. абонентів у 5 населених пунктах. Енергетики запитали 2,6 тис. абонентів у 4 населених пунктах.



Раніше журналіст «Новин Донбасу» опублікував статтю, в якій розповідається докладніше щодо ситуації з електроенергією.