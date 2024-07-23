Что будет со светом зимой? Продает ли Украина электроэнергию за границу? Собрали ответы на распространенные вопросы

Украина без света Фото: Минэнерго

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация начала массированные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. И если изначально целью страны-оккупанта была попытка повлиять на жителей Украины, чтобы те потребовали от своего правительства скорейшего завершения войны, возможно, даже с потерей собственных территорий, то позже стало понятно, что одним из основных замыслов россиян является парализация деятельности жизнеобеспечивающих объектов государства.



Уничтожение критически важной энергетической инфраструктуры может квалифицироваться как военное преступление. Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова связаны с войной в Украине за предполагаемые международные военные преступления, совершенные с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Генштаб РФ избрал тактику разрушения гражданской инфраструктуры

22 марта 2024 года Россия начала новый этап массированных обстрелов украинской энергетики. Тогда оккупанты выпустили 88 ракет и 63 «шахедов», что стало крупнейшей атакой на энергосистему за время войны. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС.

Дамба ДнепроГЭС после ракетной атаки оккупантов РФ. Фото: соцсети

Змиевская ТЭС в Харьковской области после атаки России 22 марта была полностью разрушена. Утром 11 апреля РФ выпустила более 40 ракет и еще около 40 дронов по объектам критической инфраструктуры Харькова и области, по Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской областям. По Трипольской ТЭС в Киевской области армия РФ ударила новыми крылатыми ракетами Х-69.



Утром 5 мая войска РФ нанесли удар по Славянской ТЭС. Подобные атаки привели к тому, что на улицах украинских городов люди свыклись с гулом генераторов, и просыпаясь первым делом сверяются с графиком отключений, чтобы организовать рабочий день.



Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине работают только 27% крупных ТЭС, остальные разрушены или повреждены. Из-за атак России потеряно более 9,2 гигаватта электроэнергии. Это половина мощностей, с которой мы проходили, например, прошлую зиму.



В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой правительства 2 июля сообщил, что Кабмин сейчас работает над согласованием с Европейским Союзом по увеличению импорта электроэнергии в Украину.



«Глава правительства доложил о мерах защиты энергообъектов: активная защита, РЭБ и прочее. Доложил и по восстановлению и нашей работы с европейскими партнерами для расширения импорта электричества в Украину. Сейчас мы полностью выбираем объем импорта, согласованный с ЕС, и я благодарен всем соседям за эту помощь», — сказал Зеленский.





Цена атаки на энергосистему Украины

В результате полномасштабного вторжения России и атак по энергетическому сектору Украины, был нанесен ущерб на 56,5 миллиарда долларов США. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда.



Отмечается, что за военный период было оккупировано около 18 ГВт мощностей, в том числе крупнейшая в Восточной Европе атомная электростанция — Запорожская АЭС.



Из-за значительного разрушения энергосистемы и нехватки денег и времени на восстановление, отключения света станут привычным явлением для украинцев, предупреждает The Economist.



По мнению издания, осталось слишком мало времени и слишком мало миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен малых электростанций, восстановления разбомбленных электростанций или строительства ветровых и солнечных электростанций. Веерные отключения электроэнергии станут привычным явлением.



Издание отмечает, что украинцы уже научились приспосабливаться к дефициту электроэнергии. Малые предприятия имеют дизельные генераторы. Средние заводы инвестировали в газовые турбины и даже могут продавать избыток электроэнергии в национальную сеть. Кафе открыты для коворкинга. Во всех зданиях есть генераторы для питания лифтов. Люди покупают аккумуляторные батареи, которые можно заряжать и использовать дома для Wi-Fi соединения и USB-ламп.



В то же время генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко говорит, что в этом году было разрушено 90% их генерирующих мощностей. Волны атак, начиная с марта, были направлены на тепловые и гидроэлектростанции, а также, впервые, на солнечные электростанции.



До вторжения генерирующие мощности Украины составляли 36 гигаватт (ГВт) электроэнергии. Россия нацелилась на энергетическую инфраструктуру в конце 2022 года, и половина этих мощностей уже была потеряна — либо оккупирована, либо разрушена, либо повреждена.



Украине удалось восстановить часть мощностей, и прошлой зимой удалось почти удержать свет, восстановив мощность почти до необходимых в то время 18 ГВт. Но нынешние атаки уничтожили 9 гигаватт мощностей. Почти все, что осталось из генерации, происходит с атомных электростанций.



Издание отмечает, что в краткосрочной перспективе есть определенная надежда, что поврежденные электростанции могут быть достаточно отремонтированы до этой зимы, чтобы выработать еще 2–3 ГВт мощности. Украинские инженеры ищут в Европе подержанное оборудование с выведенных из эксплуатации электростанций советского типа. Но насколько это реально, неясно.

Украинцам придется научиться экономить электроэнергию

С 14 мая во всех областях Украины ввели контролируемые аварийные отключения света из-за значительного дефицита электроэнергии. В свою очередь пользователей призывали бережно потреблять энергию, не включая всевозможные приборы после возобновления подачи электричества.

Наиболее энергозатратные электроприборы. Фото: ДТЭК Киевские электросети

«Друзья, ситуация в энергосистеме очень сложная. Как только появляется дефицит электроэнергии, по всей Украине происходят экстренные или стабилизационные отключения света. Давайте делать простые вещи, которые зависят от каждого из нас, чтобы уменьшить их количество и продолжительность. Самый первый шаг к этому — энергоэффективное потребление в течение всех суток. Если вы можете отказаться от каких-то мощных электроприборов — сделайте это. Будем сознательными — позаботимся о свете дома вместе!» — отметили в ДТЭК.

Есть бытовые приборы, которые потребляют меньше всего и больше всего электроэнергии:

Стиральная машина, например, потребляет 0,7 киловатта. Немного больше потребляет микроволновая печь — 0,8 киловатта;

Бойлер и пылесос требуют по 2 киловатта в час;

В то время как кондиционеру необходимо 3, а электроплите — 3,5 киловатта в час.

ИПСО про продажу электроэнергии

В социальных сетях также нашлось немало так называемых экспертов, которые стали распространять дезинформацию о якобы продаже электроэнергии Украиной, в то время как ее жители вынуждены большую часть дня проводить без света. Ведь в самые жаркие дни июля температура местами достигала свыше +35 °C градусов, поэтому порой подача света ограничивалась до 6 часов в сутки.

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«В интернете распространяются комментарии, что Украина продает электричество в Европу. Все скриншоты с экспортом — российское ИПСО. На самом же деле это технические перетоки электричества, означая, что электроэнергия заходит в энергосистему Украины, но не остается в ней. То есть Украина не экспортирует электричество. В нашей энергосистеме существенный дефицит из-за постоянных обстрелов врага. Поэтому Украина вообще не экспортирует электроэнергию с 12 мая. Можем открыть сайт ENTSO-E (англ. European Network of Transmission System Operators for Electricity) — европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии и зайти на вкладку Scheduled Commercial Exchanges (Запланированные торговые обмены), где отображаются торговые операции. Там вы увидите, что из Украины в Европу не поступает электроэнергия, взамен европейские страны помогают Украине с энергоснабжением. И благодаря импорту энергетики могут поддерживать стабильную работу энергосистемы, которая очень сильно пострадала из-за атак РФ», — говорится в заявлении компании ДТЭК.

Показатели транспортировки электроэнергии на сайте ENTSO-E. Фото: скриншот с сайта ENTSO-E

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью hromadske также подтвердил, что Украина не экспортирует электроэнергию в ЕС, но обеспечивает транзитные перетоки из одних европейских государств в другие.



«Я с большим удивлением читаю сообщения в соцсетях, в которых показывают физические перетоки электроэнергии из Украины, отраженные на сайте ENTSO-E, и утверждают, что якобы это экспорт. На самом деле это транзитные физические перетоки», — заявил он.



Он пояснил, что Румыния может транспортировать электроэнергию через Украину в Венгрию из-за слабых связей в своей энергосистеме.



«Некоторые люди видят, условно, 100 МВт на границе между Украиной и Венгрией — и ошибочно или сознательно пишут: "Значит, Украина экспортирует. Нас обманывают. Нам выключают свет, а сами продают электроэнергию за границу". Это не так», — отметил Кудрицкий.



В пресс-службе Минэнерго «Новостям Донбасса» не смогли ответить о готовности к зимнему периоду, сославшись на загруженность сотрудников из-за возросшей температуры. Одновременно с этим необходимо помнить, что удары по энергоинфраструктуре со стороны российских захватчиков не закончатся.

ОСМД способно обеспечить жильцов светом и теплом

Одним из вариантов самообеспечения электричеством как в жаркие летние дни, так и в зимний период, может послужить самоорганизация жителей. К примеру, собственники жилья многоквартирных домов в столице устанавливают солнечные панели и инверторы.



Так жители многоэтажки на проспекте Николая Бажана, 16 в Киеве сделали шаг к энергоэффективности, установив на фасаде своего дома солнечные панели еще в 2016 году. Этот проект позволил значительно снизить расходы на энергопотребление и отопление.

Многоэтажка с солнечными панелями на проспекте Николая Бажана, 16 в Киеве. Фото: Новости Донбасса

Они установили солнечные панели не только на крыше и фасаде многоквартирного дома, но и на пристройке, которая расположена на участке перед своим жильем. И если на соседней улице Бориса Гмыри, 2 по графику отключают свет и включают генераторы, то возле соседнего дома на проспекте Николая Бажана, 16 — тихо.







Жители жилого дома на улице Большой Васильковской, ОСМД «Художник», совместно с городом, осуществили комплекс энергоэффективных мероприятий, также установив солнечные панели и инверторы. Они являются дублирующим источником электроэнергии. В частности, для домового оборудования, в ситуациях возможного отключения электроэнергии.



От батарей автономно может полностью работать индивидуальный теплопункт (до 48 часов). А, если с освещением мест общего пользования и наружным освещением — на батареях это все может работать сутки. Если же и с подключенными лифтами, то 12 часов.



Сейчас особое внимание к Программе по частичному возмещению стоимости независимых источников энергии. По этому механизму город компенсирует 75% стоимости приобретенного генератора или другого оборудования.







На начало этого года в домах ОСМД и ЖСК установили более 670 единиц различного оборудования. А в целом, с другими домами — более 1000. Сумма возмещения от города составила около 18,6 млн грн.



Жители многоэтажки в Голосеевском районе установили солнечные панели и инверторы. Такую установку дом на улице Большой Васильковской реализовал совместно с Киевом, а город компенсировал 75% стоимости.



Мэр Киева Виталий Кличко призвал и других жителей присоединятся к подобной инициативе, становясь энергонезависимыми. Советник заместителя председателя КГГА Алексей Тихонов в эфире телеканала «Киев24» заявил, что жителям киевских многоэтажек стоит начать устанавливать в своих домах аккумуляторные системы, инверторы и солнечные станции, чтобы обеспечить себя светом зимой.



«В большинстве своем люди уже сейчас думают, чтобы устанавливать генераторы или системы накопления электроэнергии — инверторы и аккумуляторные системы. Для того, чтобы воспользоваться госпрограммами энергоэффективности ОСМД должны будут также установить солнечные панели — это обязательное условие. А для того, чтобы принять участие в программе города, достаточно будет установки инверторов и аккумуляторов для подготовки к зиме. Когда будет электроэнергия, они будут заряжаться, а когда не будет — дом будет потреблять энергию, воспроизводимую с помощью аккумуляторных систем. Если бы спросили меня, то я посоветовал бы начать с установки инверторов, аккумуляторных систем, а затем достраивать солнечную станцию», — рассказал Тихонов.



В то же время стоит добавить, что в Украине презентовали Программу Фонда энергоэффективности «ГрінДІМ» для ОСМД и ЖСК для представителей местной власти, объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) города.



Цель Программы — поддержка инициатив по внедрению мероприятий по энергоэффективности, осуществление которых обеспечивает уменьшение потребления энергетических ресурсов, включая меры, направленные на увеличение доли энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.



По Программе предоставляется финансирование на возмещение 70% стоимости оборудования и материалов: Тепловые насосы — источник тепловой энергии — грунт, вода или воздух (для нужд отопления и горячего водоснабжения); солнечные электростанции. А также на сертификацию энергетической эффективности дома. Участниками Программы могут быть ОСМД и ЖСК.



В частности, программу «70/30» запустили в Киеве в 2014 году. Она позволяет жителям жилых домов, в которых созданы ОСМД и ЖСК, сделать дома более энергоэффективными, что, в свою очередь, влияет на стоимость коммунальных услуг.



В Минэнерго сообщили, что в Украине заработали финансовые программы для повышения энергонезависимости потребителей. Это должно обеспечить собственную энергонезависимость украинцев, локальные потребности в генерации и в целом энергетическую безопасность государства.



«Наращивание мощностей распределенной генерации электроэнергии имеет важное значение для обеспечения срочных потребностей потребителей. И это путь к нашей энергетической устойчивости в целом. Поэтому государство создает условия для возможности повышения гражданами и бизнесом собственной энергонезависимости через установление альтернативных источников энергии с минимальным количеством бюрократических процедур и возможностями привлечения финансирования для таких проектов», — добавил министр энергетики Герман Галущенко.