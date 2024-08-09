Удар по Константиновке: количество жертв и пострадавших возросло

Россияне ударили по Константиновке. Фото: прокуратура

В результате российского обстрела 9 августа по Константиновке количество погибших возросло до 14. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

«По состоянию на 17:00, в ходе обстрела погибли 14 и ранены — 43 человека», — говорится в сообщении.

Отметим, что 9 августа 2024 года в 11:05 российские оккупанты нанесли авиаудар, вероятно, ракетой «Х-38». Попадание произошло по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.



Сейчас продолжается разбор завалов.



Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.