Удар по Костянтинівці: кількість жертв і постраждалих зросла

Росіяни вдарили по Костянтинівці. Фото: прокуратура

Внаслідок російського обстрілу 9 серпня по Костянтинівці кількість загиблих зросла до 14. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

«Станом на 17:00, в ході обстрілу загинули 14 і поранені — 43 людини», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 9 серпня 2024 року об 11:05 російські окупанти завдали авіаудару, ймовірно, ракетою «Х-38». Попадання сталося місцевим торговим центром, де знаходилися продовольчі та господарські магазини.



Наразі триває розбір завалів.



Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил РФ.