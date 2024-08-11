Черный дым на ЗАЭС: россияне подожгли шины, заявил глава Никопольской РВА

Черный дым на Запорожской АЭС. Фото: Евгений Евтушенко / Telegram

Россияне подожгли в градирне оккупированной Запорожской АЭС автомобильные шины. Об этом заявил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко со ссылкой на «неофициальную информацию, полученную от источников с противоположного берега».



«Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища. Сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации», — подчеркнул Евтушенко.