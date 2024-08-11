На Запорізькій АЕС сталася пожежа

Чорний дим на Запорізькій АЕС. Фото: Євген Євтушенко / Telegram

На території окупованої РФ Запорізької АЕС сталася пожежа.Росіяни підпалили в градирні АЕС автомобільні шини, заявив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко із посиланням на «неофіційну інформацію, отриману від джерел із протилежного берега».



«Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Наразі, ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації», — наголосив Євтушенко.



Оновлено. Згодом президент Володимир Зеленський звинуватив у пожежі Росію. Своєю чергою окупаційна адміністрація заявила, що пожежа виникла нібито через атаку дрона ЗСУ. Експерти МАГАТЕ чули перед загорянням вибухи.