Пожежа на території Запорізької АЕС: що відомо

Пожежа біля ЗАЕС. Фото: соцмережі

Близько 21:00 11 серпня сталася пожежа в районі однієї з градирень окупованої Росією Запорізької АЕС.



Президент Володимир Зеленський звинуватив у пожежі РФ. Він зазначив, що зараз показники радіації в нормі.



«Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу», — наголосив президент.



Зеленський додав, що Україна очікує на реакцію світу, зокрема МАГАТЕ. «Росія має за це відповідати. Тільки український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки», — підсумував він.





Голова військової адміністрації сусіднього Нікопольського району Дніпропетровської області Євген Євтушенко заявив, що «росіяни підпалили у градирні автомобільні шини у великій кількості»



У свою чергу голова окупаційної адміністрації захопленої РФ частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що пожежа на об'єкті охолоджувальних систем ЗАЕС сталася нібито внаслідок обстрілу ЗСУ.



«Наразі усі 6 енергоблоків станції перебувають у холодній зупинці, загрози парового вибуху та інших наслідків немає. Радіаційне тло навколо АЕС та міста Енергодару в нормі», — наголосив він.



Інший представник окупаційної адміністрації Володимир Рогов стверджує, що удару було завдано за допомогою дрона-камікадзе.



Будь-яких доказів української атаки, ставленики Росії не надали.



Згодом Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що її експерти стали свідками сильного темного диму, що йшов із північного району ЗАЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері.



«Група отримала інформацію від ЗАЕС про ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень, розташованих на майданчику. Про якісь наслідки для ядерної безпеки не повідомляється», — зазначається у повідомленні.