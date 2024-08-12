В Кривом Роге с рельсов сошел грузовой поезд

Грузовой поезд сошел с рельсов в Кривом Роге. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил телеграм-канал «ХДніпро».
Отмечается, что в результате аварии повреждены опоры моста в районе улицы Цимлянская.
«В настоящее время движение транспорта, в том числе пассажирского, по этой улице запрещено», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар по одной из железнодорожных станций в Харьковской области.
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