У Кривому Розі з рейок зійшов вантажний потяг

У Кривому Розі вантажний потяг зійшов із рейок. Фото: ХДніпро/Телеграм

Вантажний поїзд зійшов із рейок у Кривому Розі. Про це у понеділок, 12 серпня, повідомив телеграм-канал «ХДніпро».

Зазначається, що внаслідок аварії пошкоджено опори мосту в районі вулиці Цимлянської.

«Наразі рух транспорту, у тому числі пасажирського, по цій вулиці заборонений», — йдеться у повідомленні.

Інформації щодо постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали удару по одній із залізничних станцій у Харківській області.