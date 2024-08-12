У Кривому Розі з рейок зійшов вантажний потяг

Вантажний поїзд зійшов із рейок у Кривому Розі. Про це у понеділок, 12 серпня, повідомив телеграм-канал «ХДніпро».
Зазначається, що внаслідок аварії пошкоджено опори мосту в районі вулиці Цимлянської.
«Наразі рух транспорту, у тому числі пасажирського, по цій вулиці заборонений», — йдеться у повідомленні.
Інформації щодо постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали удару по одній із залізничних станцій у Харківській області.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях