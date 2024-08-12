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Два человека погибли и один ранен в результате обстрела Украинска Донецкой области 12 августа

12 августа 2024, 13:27

Два человека погибли и один ранен в результате обстрела Украинска Донецкой области 12 августа

Из-за российского обстрела днём 12 августа в городе Украинск Покровского района Донецкой области погибли два человека, ещё один — ранен. Фото: ОВА Из-за российского обстрела днём 12 августа в городе Украинск Покровского района Донецкой области погибли два человека, ещё один — ранен. Фото: ОВА

В городе Украинск Покровского района Донецкой области в результате российского обстрела сегодня, 12 августа, погибли два человека, еще один — ранен. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Около полудня россияне открыли по городу артиллерийский огонь — повредили две пятиэтажки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от Украинска до фронта — менее 10 километров. Город находится в зоне поражения различного оружия.  

Ранее сообщалось, что с понедельника, 12 августа, в связи с отсутствием водителей и напряженной ситуации по безопасности прекратил работу автобусный маршрут сообщением Селидово — Украинск.

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