Двоє людей загинули і одна людина дістала поранення внаслідок обстрілу Українська Донецької області 12 серпня

Через російський обстріл вдень 12 серпня в місті Українськ Покровського району Донецької області загинули двоє людей, ще одна людина поранена. Фото: ОВА

У місті Український Покровський район Донецької області внаслідок російського обстрілу сьогодні, 12 серпня, загинули двоє людей, ще одна людина поранена. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь — пошкодили дві п'ятиповерхівки», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від Українська до фронту — менше 10 кілометрів. Місто знаходиться в зоні ураження різної зброї.

Раніше повідомлялося, що з понеділка, 12 серпня, у зв'язку з відсутністю водіїв і напруженої безпекової ситуації припинив роботу автобусний маршрут сполученням Селидово — Українськ.