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Шпионила за обороной ВСУ на самом «горячем» направлении фронта: на Донетчине СБУ задержала информатора разведки РФ

12 августа 2024, 14:04

Шпионила за обороной ВСУ на самом «горячем» направлении фронта: на Донетчине СБУ задержала информатора разведки РФ

Задержанная информатор военной разведки РФ на Донетчине. Фото: СБУ Задержанная информатор военной разведки РФ на Донетчине. Фото: СБУ

В Донецкой области Служба безопасности задержала информатора военной разведки России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Женщина передавала агрессору локации оборонительных линий подразделений ВСУ на Покровском направлении. Больше всего россиян интересовали координаты укрепрайонов и боевых позиций артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Разведывательные сведения требовались РФ для подготовки боевых операций с целью прорыва обороны украинских войск на самом «горячем» направлении фронта.

Чтобы получить разведданные, российская спецслужба дистанционно привлекла своего информатора – жительницу города Новогродовка. Для выполнения задачи захватчиков женщина обходила территорию прифронтовой громады, где фиксировала места базирования украинских защитников. Также фигурантка «втемную» выспрашивала нужную ей информацию во время бытовых разговоров с жителями близлежащих поселков.

Полученные сведения она мессенджером направляла российской разведке через «связного» – боевика оккупационной группировки РФ, воюющей на Восточном фронте.

Контрразведка Службы безопасности своевременно разоблачила российского информатора, задокументировала ее преступные действия и задержала в собственном доме. Одновременно спецслужба провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить позиции ВСУ.

По данным следствия, оккупанты привлекли фигурантку к сотрудничеству в июне этого года через Телеграмм-канал, куда она по собственной инициативе «сливала» пункты дислокации Сил обороны.

Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. Женщина находится под стражей. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ задержала информатора РФ, которая «сливала» позиции ВСУ под Славянском и призывала убивать украинских пленных.

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