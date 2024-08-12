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Шпигувала за обороною ЗСУ на «найгарячішому» напрямку фронту: на Донеччині СБУ затримала інформаторку розвідки РФ

12 серпня 2024, 14:04

Шпигувала за обороною ЗСУ на «найгарячішому» напрямку фронту: на Донеччині СБУ затримала інформаторку розвідки РФ

Затримана інформаторка військової розвідки РФ на Донеччині. Фото: СБУ Затримана інформаторка військової розвідки РФ на Донеччині. Фото: СБУ

В Донецькій області Служба безпеки затримала інформаторку військової розвідки Росії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Жінка передавала агресору локації оборонних ліній підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку. Найбільше росіян цікавили координати укріпрайонів та бойових позицій артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Розвідувальні відомості були потрібні РФ для підготовки бойових операцій з метою прориву оборони українських військ на «найгарячішому» напрямку фронту.

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба дистанційно залучила свою інформаторку – мешканку міста Новогродівка. Для виконання завдання загарбників жінка обходила територію прифронтової громади, де фіксувала місця базування українських захисників. Також фігурантка «втемну» випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов із мешканцями прилеглих селищ.

Отримані відомості вона месенджером направляла російській розвідці через «зв'язкового» – бойовика окупаційного угруповання РФ, що воює на Східному фронті.

Контррозвідка Служби безпеки своєчасно викрила російську інформаторку, задокументувала її злочинні дії та затримала у власному будинку. Водночас спецслужба провела комплексні заходи, щоб убезпечити позиції ЗСУ.

За даними слідства, окупанти залучили фігурантку до співпраці у червні цього року через Телеграм-канал, куди вона з власної ініціативи зливала пункти дислокації Сил оборони.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України. Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ затримала інформаторку РФ, яка «зливала» позиції ЗСУ під Слов'янськом та закликала вбивати українських полонених.

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