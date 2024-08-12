В России военный грузовик сбил мужчину на пешеходным переходе на глазах у его детей

Военный грузовик в Волгограде насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, а затем врезался в УАЗ. Фото: Baza

В российском Волгограде военный грузовик снёс мужчину на пешеходном переходе прямо на глазах у детей, пишет издание Baza.

Отмечается, что мужчина слез с пенни-фартинга (велосипеда с большим колесом) и шёл по переходу вместе с детьми на зеленый свет. В этот момент по крайней левой полосе несся военный грузовик, водитель которого даже не притормозил.

Мужчина погиб на месте прямо на глазах у детей — сзади него дочка и сын ехали на самокатах.

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Погибшим оказался реставратор Сергей Типайлов. Позже тот же грузовик врезался в УАЗ и снова скрылся с места ДТП.

Водителя грузовика уже задержали — им оказался 39-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.