У Росії військова вантажівка збила чоловіка на пішохідному переході на очах у його дітей

Військова вантажівка у Волгограді на смерть збила чоловіка на пішохідному переході, а потім врізалася в УАЗ. Фото: Baza

У російському Волгограді військова вантажівка знесла чоловіка на пішохідному переході прямо на очах у дітей, пише видання Baza.

Зазначається, що чоловік зліз із пенні-фартингу (велосипеда з великим колесом) і йшов по переходу разом із дітьми на зелене світло. У цей момент по крайній лівій смузі мчала військова вантажівка, водій якої навіть не пригальмував.

Чоловік загинув на місці просто на очах у дітей — позаду нього донька та син їхали на самокатах.

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Загиблим виявився реставратор Сергій Тіпайлов. Пізніше та ж вантажівка врізалася в УАЗ і знову зникла з місця ДТП.

Водія вантажівки вже затримали — ним виявився 39-річний чоловік. Порушено кримінальну справу.