В Донецкой области без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов

По состоянию на утро вторника, 13 августа, без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«На утро остаются без напряжения 137 населенных пунктов — всего 79,3 тысячи абонентов», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате обстрелов армии РФ за 12 августа обесточены более 3 тысяч абонентов в 3 населенных пунктах. Энергетики дали электроснабжение 7,7 тыс. абонентам в 5 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что в Константиновке и Дружковке Донецкой области 14 августа не будет водоснабжения. Причина — ремонт насосной станции.