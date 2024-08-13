На Донеччині без електропостачання залишаються 137 населених пунктів

Станом на ранок вівторка, 13 серпня, без електропостачання залишаються 137 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«На ранок залишаються без напруги 137 населених пунктів — всього 79,3 тисяч абонентів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що внаслідок обстрілів армії РФ за 12 серпня знеструмлено понад 3 тисячі абонентів у 3 населених пунктах. Енергетики дали електропостачання 7,7 тис. абонентам у 5 населених пунктах.



Раніше ми писали, що у Костянтинівці та Дружківці Донецької області 14 серпня не буде водопостачання. Причина — ремонт насосної станції.