В двух городах Донетчины будет сокращена подача воды

В Константиновке и Дружковке Донецкой области 14 августа не будет водоснабжения. Причина — ремонт насосной станции. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«14 августа с 8:00 будет временно сокращена подача воды в Дружковку и Константиновку», — написал он.



По словам Филашкина, в это время будет происходить ремонт насосной станции и магистрального водопровода Д 1200 мм. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.



Ранее сообщалось, что 6 августа был завершен ремонт Второго Донецкого водопровода. В скором времени водоснабжение будет полностью восстановлено.