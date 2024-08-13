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В Константиновке горело здание кондитерской фабрики «Конти»

13 августа 2024, 13:57

В Константиновке горело здание кондитерской фабрики «Конти»

Вчера, 12 августа, возник пожар в здании неработающей кондитерской фабрики «Конти» в городе Константиновка Донецкой области. По сообщению ГСЧС Донецкой области, горели кровля и перекрытия предприятия. Пожар был на площади 300 квадратных метров. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар.

В начале июне 2022 года сообщалось, что кондитерская фабрика «Конти» в Константиновке Донецкой области прекратила работу, сотрудников вывозят в другой регион. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали работники предприятия на условии анонимности.

По словам собеседников, произошла релокация производства из Константиновки в Черкасскую область в город Канев. О строительстве кондитерской фабрики в Каневе владелец «Конти» Борис Колесников сообщал в 2019 году. Позже Колесников стал отрицать, что имеет отношение к кондитерской фабрике в Каневе.

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