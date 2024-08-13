У Костянтинівці горіла будівля кондитерської фабрики «Конті»

Учора, 12 серпня, внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у будівлі непрацюючої кондитерської фабрики «Конті» у місті Костянтинівка Донецької області. За повідомленням ДСНС Донецької області, горіли покрівля та перекриття підприємства. Пожежа була на площі 300 кв. метрів. Рятувальники, що прибули, ліквідували пожежу.

На початку червня 2022 року повідомлялося, що кондитерська фабрика «Конті» у Костянтинівці Донецької області припинила роботу, співробітників вивозять до іншого регіону. Про це «Новинам Донбасу» розповіли працівники підприємства за умови анонімності.

За словами співрозмовників, відбулася релокація виробництва з Костянтинівки на Черкащину до міста Канів. Про будівництво кондитерської фабрики в Каневі власник «Конті» Борис Колесніков повідомляв у 2019 році. Пізніше Колесніков став заперечувати, що має відношення до кондитерської фабрики в Каневі.