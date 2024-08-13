Два человека погибли и около 30 пострадали в результате обстрела в оккупированном Лисичанске

В оккупированном Лисичанске Луганской области автобус попал под обстрел, в результате чего один человек погиб, 28 пострадали. Об этом сообщил глава подконтрольной РФ группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.
По его словам, был применен боеприпас кассетного типа.
Уточняется, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — в крайне тяжелом.
Обновлено. Количество погибших возросло до двух человек. Умер мужчина, у которого было проникающее ранение сердца, заявили в группировке «ЛНР».
Напомним, в понедельник, 12 августа, во временно оккупированном Донецке один человек получил ранения из-за атаки БПЛА. Инцидент произошел в Кировском районе города.
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