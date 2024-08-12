В микрорайоне Донецка мужчина получил ранения при атаке БПЛА

В понедельник, 12 августа, во временно оккупированном Донецке один человек получил ранения из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил так называемый глава администрации города Алексей Кулемзин.



По его словам, что якобы произошел обстрел в Кировском районе Донецка.



«В результате утренней атаки ударным БпЛА в поселке шахты Абакумова (микрорайон Донецка) получил осколочное ранение мужчина 1977 года рождения», — написал он.



Ранее мы писали, что 9 августа временно захваченный Донецк попал под обстрел. Известно об одном пострадавшем.