Дві людини загинули і близько 30 постраждали внаслідок обстрілу в окупованому Лисичанську

Внаслідок атаки на автобус в окупованому Лисичанську є загиблі та поранені

В окупованому Лисичанську Луганської області автобус потрапив під обстріл, внаслідок чого одна людина загинула, 28 постраждали. Про це повідомив голова підконтрольного РФ угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



За його словами, було застосовано боєприпас касетного типу.



Уточнюється, що 12 людей перебувають у тяжкому стані, ще шестеро — у вкрай тяжкому.



Оновлено. Кількість загиблих зросла до двох осіб. Помер чоловік, у якого було проникаюче поранення серця, заявили в угрупованні «ЛНР».



Нагадаємо, у понеділок, 12 серпня, у тимчасово окупованому Донецьку одна людина отримала поранення через атаку БПЛА. Інцидент стався у Кіровському районі міста.