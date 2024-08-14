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Армия РФ обстреляла Донецкую область: один человек погиб, двое получили ранения

14 августа 2024, 08:30

Армия РФ обстреляла Донецкую область: один человек погиб, двое получили ранения

Обстрел РФ Донецкой области - 1 погибший, 2 раненых. Фото: Филашкин Обстрел РФ Донецкой области - 1 погибший, 2 раненых. Фото: Филашкин

За 13 августа российские войска убили одного жителя Донецкой области — в Журавке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Еще 2 человека в Щербиновке за сутки получили ранения», — отметил начальник областной военной администрации.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2152 человека убитыми и 5651 — ранеными.

Напомним, два человека погибли и около 30 пострадали в результате обстрела в оккупированном Лисичанске.

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