Армія РФ обстріляла Донецьку область: одна людина загинула, двоє дістали поранення

Обстріл РФ Донецької області – 1 загиблий, 2 поранених. Фото: Філашкін

За 13 серпня російські війська вбили одного жителя Донецької області – у Журавці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 2 людини у Щербинівці за добу дістали поранення», — зазначив начальник обласної військової адміністрації.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2152 людини вбитими та 5651 – пораненими.



Нагадаємо, дві людини загинули й близько 30 постраждали внаслідок обстрілу в окупованому Лисичанську.