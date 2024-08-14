Армія РФ обстріляла Донецьку область: одна людина загинула, двоє дістали поранення

За 13 серпня російські війська вбили одного жителя Донецької області – у Журавці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ще 2 людини у Щербинівці за добу дістали поранення», — зазначив начальник обласної військової адміністрації.
Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2152 людини вбитими та 5651 – пораненими.
Нагадаємо, дві людини загинули й близько 30 постраждали внаслідок обстрілу в окупованому Лисичанську.
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