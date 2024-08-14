Ночью беспилотники ВСУ атаковали военные аэродромы в Воронежской области России

Военные аэродромы в Воронежской области России ночью были атакованы беспилотниками ВСУ. Кадр из видео

Минувшей ночью украинские дроны атаковали военные аэродромы «Балтимор» и «Борисоглебск» в Воронежской области РФ. Об этом сообщили губернатор области Александр Гусев и местные телеграм-каналы.

По словам губернатора, регион атаковали более 35 беспилотников. По ним работала ПВО.

По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства. Обошлось без пострадавших.

На карте пожаров NASA FIRMS возгораний на территории аэродромов «Балтимор» и «Борисоглебск» не зафиксировано.

Вместе с тем во время атаки произошел пожар в селе Устье в 10 километрах от «Балтимора». По словам местных жителей, загорелась ферма.

Вероятно, пожар произошел в результате падения обломков.

Внимание! На некоторых видео звучит мат.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области России заявили о воздушных атаках с применением беспилотников и о работе ПВО в регионе. В результате прогремели взрывы в районе авиабазы «Саваслейка», где могут базироваться носители ракет «Кинжал» самолеты МиГ-31К.