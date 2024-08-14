Вночі безпілотники ЗСУ атакували військові аеродроми у Воронезькій області Росії

Минулої ночі українські дрони атакували військові аеродроми «Балтимор» та «Борисоглебськ» у Воронезькій області РФ. Про це повідомили губернатор області Олександр Гусєв та місцеві телеграм-канали.
За словами губернатора, регіон атакували понад 35 безпілотників. По ним працювала ППО.
За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено декілька об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, комунальної інфраструктури, а також транспортні засоби. Обійшлося без постраждалих.
На карті пожеж NASA FIRMS спалахів на території аеродромів «Балтимор» та «Борисоглібськ» не зафіксовано.
Водночас під час атаки сталася пожежа у селі Устя за 10 кілометрів від «Балтимору». За словами місцевих жителів, спалахнула ферма.
Ймовірно, пожежа сталася внаслідок падіння уламків.
Увага! На деяких відео звучить мат.
Раніше повідомлялося, що в Нижегородській області Росії заявили про повітряні атаки із застосуванням безпілотників та роботу ППО в регіоні. Внаслідок цього пролунали вибухи в районі авіабази «Саваслейка», де можуть базуватися носії ракет «Кинжал» літаки МіГ-31К.
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