ВСУ заняли четыре новых села в Курской области РФ — Z-каналы

Еще четыре населенных пункта в Курской области России взяты под контроль украинскими военными. Карта: Мир сегодня с «Юрий Подоляка»/Telegram

Украинским военным удалось взять под контроль еще четыре населенных пункта Курской области России. Об этом сообщают телеграм-каналы российских пропагандистов.

Так, Z-канал «Мир сегодня с «Юрий Подоляка» сообщает, что ВСУ заняли населенный пункт Ольговка. По его словам, к утру 14 августа они также заняли Малую Локню и Кругленькое.

«Противник пока владеет инициативой, а потому пусть и медленно, но увеличивает свое присутствие в Курской области», – пишет канал. Информация требует подтверждения.

Также канал отмечает, что к утру ВСУ сумели закрепиться в Черкасских Конопельках, и таким образом выровняли фронт перед очевидным дальнейшим ударом на Гирьи. А потому сегодня стоит ожидать серьезных боев на этом участке.

В сети распространяется фото украинских военных в Плехово Курской области. О взятии этого села ранее сообщали Z-каналы «Рыбарь» и «Два майора». Дата съёмки фото неизвестна.