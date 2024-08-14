ЗСУ зайняли ще чотири села в Курській області РФ — Z-канали

Ще чотири населені пункти в Курській області Росії взято під контроль українськими військовими. Карта: Світ сьогодні із «Юрій Подоляка» / Telegram

Українським військовим вдалося взяти під контроль ще чотири населені пункти Курської області Росії. Про це повідомляє російський Z-блогер Юрій Подоляка.



Зокрема він повідомляє, що ЗСУ зайняли населений пункт Ольгівка. За його словами, до ранку 14 серпня вони також зайняли Малу Локню та Кругленьке.



«Противник поки що володіє ініціативою, а тому нехай і повільно, але збільшує свою присутність у Курській області», — пише Подоляка. Інформація потребує підтвердження.



Також канал зазначає, що до ранку ЗСУ зуміли закріпитися в Черкаських Конопельках, і таким чином вирівняли фронт перед очевидним ударом на Гір'ї. А тому сьогодні варто чекати на серйозні бої на цій ділянці.



Також у мережі поширюються фото українських військових у Плеховому Курській області. Про взяття цього села раніше повідомляли Z-канали «Рибар» та «Два майори». Дата зйомки невідома.