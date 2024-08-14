В Новогродовке на Донетчине продлили комендантский час. Когда жителям можно находиться на улице

С 15 августа ограничение на передвижение в городе Новогродовка Донецкой области будет действовать с 15:00 до 11:00. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, ситуация вокруг города очень сложная.

«И это решение будет способствовать безопасности граждан. Призываю всех соблюдать правила и не подвергать себя опасности», – отметил начальник ДОВА.

Напомним, что 9 августа власть приняла решение об эвакуации детей из еще трех населенных пунктов Донецкой области.